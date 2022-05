Genoa-Juventus 2-1 | il film della partita di ‘Marassi’ | VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022) Ildi Alexander Blessin continua a sperare nella salvezza grazie al 2-1 interno conquistato contro la. Decisivo un rigore di Domenico Criscito al 96' per il successo del 'Grifone'. Le foto più belle del match neldi 'GazzettaTV'

... costretta ancora a guardarsi le spalle dopo i successi della Salernitana nel recupero contro il Venezia e dello stessosullaanche alla luce di un calendario impegnativo che la vedrà ...Commenta per primo La gioia per la rimonta vincente compiuta sullanei minuti finali di una gara pazzesca, Naidem Amiri la affida alla propria pagina ...il trequartista tedesco del- ...Calciomercato Juventus, "dimissioni" Allegri: i tifosi sui social hanno già deciso il futuro dell'allenatore. Spopola #AllegriOut ...Il tecnico della Juventus ha commentato la partita persa della sua squadra ieri sera contro il Genoa a Marassi e valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A ...