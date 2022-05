Gazprom, lettera del gruppo alle aziende europee: “Nuovo sistema pagamento del gas non viola le sanzioni” (Di sabato 7 maggio 2022) Il colosso statale russo Gazprom ha scritto ai suoi acquirenti europei assicurando che possono pagare il gas senza violare le sanzioni internazionali che impongono di non effettuare transazioni con la Banca Centrale russa. Lo scrive Bloomberg che ha letto la lettera con cui Gazprom assicura che una nuova ordinanza del Cremlino “chiarisce la procedura” prevista dal primo decreto sui pagamenti in rubli e spiega che la valuta estera ricevuta viene scambiata in rubli tramite il Centro nazionale di compensazione della Russia, garantendo così la trasparenza dei flussi di cassa ed escludendo rapporti diretti con qualsiasi “terza parte”, cioè la banca Centrale. Lo schema messo a punto dal Cremlino prevede che chi compra gas apra due conti presso Gazprombank, al momento non sottoposta a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Il colosso statale russoha scritto ai suoi acquirenti europei assicurando che possono pagare il gas senzare leinternazionali che impongono di non effettuare transazioni con la Banca Centrale russa. Lo scrive Bloomberg che ha letto lacon cuiassicura che una nuova ordinanza del Cremlino “chiarisce la procedura” prevista dal primo decreto sui pagamenti in rubli e spiega che la valuta estera ricevuta viene scambiata in rubli tramite il Centro nazionale di compensazione della Russia, garantendo così la trasparenza dei flussi di cassa ed escludendo rapporti diretti con qualsiasi “terza parte”, cioè la banca Centrale. Lo schema messo a punto dal Cremlino prevede che chi compra gas apra due conti pressobank, al momento non sottoposta a ...

