Gas | stoccaggi Italia al 39% | media Ue 34 | 9%

Il riempimento deglidiin Italia al 5 maggio aveva raggiunto il 39% della capacità a fronte di una media Ue di riempimento del 34,9%. E' quanto si evince dal sito Aggregated Storage Inventory. L'Italia ha ...Le cause di questo andamento sono diverse: l'andamento delnaturale (+320% in due anni), un ... visto il peggioramento della situazione, ha avviato un processo di incremento degli; l'... Stoccaggi gas, flop dell'asta italiana l'inverno è sempre più a rischio (ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il riempimento degli stoccaggi di gas in Italia al 5 maggio aveva raggiunto il 39% della capacità a fronte di una media Ue ...L’Europa è divisa sulla possibilità di applicare un embargo ai combustibili russi. Intanto la Commissione ha fissato una quantità minima di gas da stoccare per l’inverno molto alta che difficilmente i ...