(Di sabato 7 maggio 2022) Faouzilascia ilal termine della stagione. Il terzino sinistro algerino, dopo quasi 4 anni estremamente complessi a causa degli infortuni che hanno rovinato la sua carriera, lascerà i colori azzurri.(Getty Images)pensa al ritiro: i dettagli Secondo quanto riferito da Il Mattino, Faouzilascerà ilma sta addirittura pensando di lasciare il calcio giocato. Il classe ’91 in questa stagione è tornato al 100% in campo ma non più con la naturalezza di un tempo e il suopotrebbe essere molto diverso dal passato. Ad oggi, infatti, pare non abbia offerte da valutare per la prossima stagione e potrebbe decidere di direal calcio giocato. Tra ...

Ultime calciomercato Napoli . Il club di De Laurentiis è pronto a puntellare le corsie difensive in vista della prossima stagione. Con Malcuit e che andranno via a parametro zero, il ds Giuntoli lavora per i sostituti. Calciomercato Napoli, le ultime su Olivera e Zanoli Se Di Lorenzo e Mario Rui rappresentano punti fermi (al netto di ... Futuro Ghoulam, addio al Napoli: la sua decisione può spiazzare tutti Faouzi Ghoulam lascerà il Napoli a termine di questa stagione. L'algerino a luglio potrebbe compiere una decisione eclatante.Faouzi Ghoulam non solo a fine stagione lascerà il Napoli poiché è in scadenza e il club non rinnoverà il suo contratto, ma potrebbe persino lasciare il calcio.