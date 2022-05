Franco Bortuzzo | chi è il papà di Manuel | età | lavoro | chi è la moglie | figli | Lulù | Facebook e Instagram

(Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti di oggi anche, ex concorrente del GF VIP, che ritornerà in studio dopo la fine della storia d’amore conSelassié, una delle ‘Princess’, che aveva conosciuto proprio nella casa di Cinecittà. Inevitabilmente, quindi, si parlerà dele delle accuse che la ragazza ha mosso contro di lui. Il grande amore diper suoè nato a Trieste nel 1959 ed è ildi, l’ex concorrente del GF VIP. Di lui sappiamo che si è diplomato ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Franco Bortuzzo: 'Sono da sempre presente nella vita di Manuel' - infoitcultura : Franco Bortuzzo rompe il silenzio dopo le accuse di Lulù Selassié: la scottante ammissione - AlessioBoni_FP : RT @RadiocorriereTv: 'Di questa storia mi ha colpito la dignità di Manuel e di tutta la famiglia. Un esempio di educazione civica' #Alessio… - PasqualeMarro : #FrancoBortuzzo veleno su Lulù: “Non voglio giocare sul gossip come lei…” - MicheleAngeril : Franco bortuzzo è solo un Enzo Paolo turchi tarocco. #jeru -

Come stanno le cose tra Lulù Selassiè eChe anon andasse a genio Lulù Selassiè non è certo una novità. Quando il figlio Manuel era dentro la casa del Grande Fratello Vip e aveva iniziato ad avvicinarsi a ...però ha totalmente smentito questa versione dei fatti difendendo le ragioni del figlio Manuel e sostenendo la tesi della loro inconciliabilità: "Ha deciso Manuel di chiudere la storia.Alex Belli, ospite a Pomeriggio 5, parla della rottura tra Manuel e Lulù e dichiara: 'Hanno fatto i conti con la realtà, Franco Bortuzzo non .... Rivela in primis che, al momento dell'uscita della not ...Come stanno le cose tra Lulù Selassiè e Franco Bortuzzo Che a Franco Bortuzzo non andasse a genio Lulù Selassiè non è certo una novità. Quando il figlio Manuel era dentro la casa del Grande Fratello ...