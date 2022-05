Francesco Totti, ‘beccato a letto’ con la famosissima attrice | ‘L’amante’ la conoscete tutti (Di sabato 7 maggio 2022) Il celebre ex calciatore che ha sempre vestito la maglia della Roma è ‘finito a letto’ con una famosa attrice italiana. Ecco i dettagli Negli ultimi mesi Totti è diventato una presenza fissa allo Stadio Olimpico di Roma in occasione dei match casalinghi del club giallorosso. Il suo riavvicinamento ha fatto ipotizzare che in un prossimo futuro possa riacquistare un ruolo all’interno dell’organigramma della squadra che, pochi giorni fa, ha strappato il pass per la prima finale della storia della Uefa Europa Conference League. Francesco Totti (Websource)Mentre l’attesa spasmodica dei tifosi sale, soprattutto considerando che una finale europea mancava da ormai trentuno anni, Francesco non è riuscito a nascondere il suo entusiasmo. Tuttavia, le voci di corridoio circa un ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 7 maggio 2022) Il celebre ex calciatore che ha sempre vestito la maglia della Roma è ‘finito acon una famosaitaliana. Ecco i dettagli Negli ultimi mesiè diventato una presenza fissa allo Stadio Olimpico di Roma in occasione dei match casalinghi del club giallorosso. Il suo riavvicinamento ha fatto ipotizzare che in un prossimo futuro possa riacquistare un ruolo all’interno dell’organigramma della squadra che, pochi giorni fa, ha strappato il pass per la prima finale della storia della Uefa Europa Conference League.(Websource)Mentre l’attesa spasmodica dei tifosi sale, soprattutto considerando che una finale europea mancava da ormai trentuno anni,non è riuscito a nascondere il suo entusiasmo. Tuttavia, le voci di corridoio circa un ...

Advertising

NoSoyYo_SoyVos : @tndeportivo Francesco Totti? - Giusepp38893912 : @Totti ciao Francesco vorrei fare una foto con te è possibile grazie se mi rispondi - _terserahsayaaa : RT @brfootball: Diego Perotti—Roma hero for a day Francesco Totti—Roma hero for eternity - chefastidioo_ : RT @PandArancio: @sandragesu @tomasomontanari Bellissimo lavoro di Montanari sulla costituzione, per approfondire il barocco siciliano inve… - PandArancio : @sandragesu @tomasomontanari Bellissimo lavoro di Montanari sulla costituzione, per approfondire il barocco sicilia… -