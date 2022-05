Francesca nella vita e Madame sul palco: “Così Sanremo mi ha sdoppiata” (Di sabato 7 maggio 2022) Capita raramente che i fari si accendano intensamente sul primo tour di una cantante, ma se parliamo dell’artista rivelazione del 2021, di una giovane che nel 2020 è già passata, stupendo l’audience, dal Festival di Sanremo con l’ottimo brano Voce, è chiaro che il discorso è diverso. Si vede anche dai sold out che accompagnano la lista dei concerti del Madame in Tour che applaudiremo lunedì 9 maggio (biglietti già esauriti in prevendita), martedì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze e il 23 luglio alla Fortezza Medicea di Siena. Madame (20 anni), pseudonimo di Francesca Calearo, in una foto di Enrico Rassu Madame, che in realtà si chiama Francesca Galearo ed è nata a Vicenza nel 2002, è una delle artiste simbolo delle nuove generazioni. A loro e a se stessa dedica il suo cantautorato ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 7 maggio 2022) Capita raramente che i fari si accendano intensamente sul primo tour di una cantante, ma se parliamo dell’artista rivelazione del 2021, di una giovane che nel 2020 è già passata, stupendo l’audience, dal Festival dicon l’ottimo brano Voce, è chiaro che il discorso è diverso. Si vede anche dai sold out che accompagnano la lista dei concerti delin Tour che applaudiremo lunedì 9 maggio (biglietti già esauriti in prevendita), martedì 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze e il 23 luglio alla Fortezza Medicea di Siena.(20 anni), pseudonimo diCalearo, in una foto di Enrico Rassu, che in realtà si chiamaGalearo ed è nata a Vicenza nel 2002, è una delle artiste simbolo delle nuove generazioni. A loro e a se stessa dedica il suo cantautorato ...

