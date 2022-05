Fisco, con il nuovo catasto scatta la caccia alle case fantasma (Di sabato 7 maggio 2022) Prevista una semplificazione delle comunicazioni e nell’uso di questi strumenti ai fini dei controlli sul territorio da parte degli enti locali. Il maggior gettito scovato dall’evasione potrà essere utilizzato per abbattere il prelievo sugli immobili “regolari” dello stesso comune Leggi su ilsole24ore (Di sabato 7 maggio 2022) Prevista una semplificazione delle comunicazioni e nell’uso di questi strumenti ai fini dei controlli sul territorio da parte degli enti locali. Il maggior gettito scovato dall’evasione potrà essere utilizzato per abbattere il prelievo sugli immobili “regolari” dello stesso comune

