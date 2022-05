Fiorentina | Saponara in scadenza | quale futuro per il centrocampista?

(Di sabato 7 maggio 2022) Ildi Riccardoallaè ancora in bilico: ilha il contratto insarà il suo? Ildi Riccardoallaè ancora tutto da decidere. Ilha il contratto ina giugno.sarà il suo? La sua volontà è quella di restare in Viola soprattutto con la conferma di Italiano, allenatore stimato e che ha riposto in lui fiducia dopo l’annata con lo Spezia. Resta da capire l’idea della società. Lo scrive La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FIORENTINA-ROMA Lunedì, ore 20.45 Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Igor, Milenkovic, Biraghi, Odriozola; Bonaventura, Torreira, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. Roma (3-5-2): Rui Patricio... Ritmi più che mai alti all'allenamento di ieri che la Fiorentina a disputato al Franchi in vista della gara contro la Roma, dove i viola proveranno a strappare il pass europeo. Sulle pagine de la Repubblica è possibile leggere un focus su Riccardo Saponara. Per lui potrebbero essere le ultime tre partite in viola oppure il presupposto a un rinnovo...