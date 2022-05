Fiorentina: Italiano, Venuti? Con questi social è uno schifo (Di sabato 7 maggio 2022) ''Siamo tutti vicini a Lollo, quando siamo in campo siamo un gruppo unito e lui è venuto a lavorare con la stessa energia e la stessa passione di sempre. Ma con questi social è uno schifo''. Così l'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) ''Siamo tutti vicini a Lollo, quando siamo in campo siamo un gruppo unito e lui è venuto a lavorare con la stessa energia e la stessa passione di sempre. Ma conè uno''. Così l'...

Advertising

giornaleradiofm : Fiorentina: Italiano, Venuti? Con questi social è uno schifo - AnsaToscana : Fiorentina: Italiano, Venuti? Con questi social è uno schifo. Il difensore viola e la fidanzata hanno denunciato gl… - AnsaToscana : Fiorentina: Italiano, serve ultimo sforzo per ciò che meritiamo. 'Rivorrei la squadra di Napoli ma questa Roma è fo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Serve un ultimo sforzo per ciò che meritiamo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Serve un ultimo sforzo per ciò che meritiamo' -