Fiorentina: Italiano sfida Mourinho e vuole 3 punti. Dubbio Odriozola. Contro la Roma in 30mila al Franchi (Di sabato 7 maggio 2022) I tifosi viola ci credono: annunciati almeno 30.000 spettatori per la sfida fra Fiorentina e Roma in programma lunedì sera, 9 maggio 2022, al Franchi. A precederla il giro di campo della squadra Primavera, reduce dalla conquista della quarta Coppa Italia consecutiva e allenata da un grande ex giallorosso come Alberto Aquilani, e il saluto di Borja Valero ai tifosi viola prima del fischio d'inizio

