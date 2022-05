Fiorentina | Italiano | serve ultimo sforzo per ciò che meritiamo

(Di sabato 7 maggio 2022) ''Veniamo da quattro sconfitte di fila ma nonostante questo siamo ancora in corsa, dobbiamo spingere al massimo, tutti uniti, per fare l'per ottenere ciò che''. Lo ha detto l'...

Lo ha detto l'allenatore della, Vincenzo, in vista della sfida di lunedì con la Roma, scontro diretto che mette in palio punti fondamentali per l'Europa. ''Vorrei rivedere la ...Il tecnico viola presenta la sfida di lunedì sera 9 maggio: 'Abbiamo bisogno della spinta del pubblico. Mourinho E' un ...Lunedì sera Fiorentina e Roma si affrontano al Franchi nella gara che chiuderà la trentaseiesima giornata di Serie A. In conferenza stampa è stato chiesto al tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, un ...Lunedì sera la Fiorentina affronterà la Roma allo stadio Franchi in una partita che ha tutto per essere uno spareggio europeo fondamentale. A tre giornate dalla fine i viola si trovano ...