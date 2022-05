Fiorentina | Italiano; 'Bisogna reagire ma la Roma è forte Su Odriozola | Mou e le lacrime di Vlahovic'

Advertising

CalcioPillole : #Fiorentina, #Italiano: 'Dobbiamo ripartire. Lacrime Vlahovic? E' un grande campione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Contro la Roma dobbiamo ripartire' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Contro la Roma dobbiamo ripartire' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'Contro la Roma dobbiamo ripartire' - napolimagazine : FIORENTINA - Italiano: 'Contro la Roma dobbiamo ripartire' -

Commenta per primo Lunedì sera al Franchi di Firenze, laospiterà la Roma. Uno scontro diretto per l'Europa che il tecnico Vincenzoha presentato in conferenza. Come si riparte dopo questo periodo difficile 'Dobbiamo cercare di ...Vincenzoha parlato in conferenza stampa verso- Roma , match della trentaseiesima giornata di Serie A in programma lunedì sera al Franchi. Il tecnico viola non nasconde le difficoltà del ...Lunedì sera, alle 20:45, la Fiorentina di Italiano affronterà la Roma di Mourinho tra le mura amiche del Franchi. In vista della sfida, ha parlato il tecnico viola in conferenza stampa. Ecco quanto ...Le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano all'antivigilia della gara contro la Roma ...