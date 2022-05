Finti trasferimenti di società in Bulgaria per evadere imposte, martedì Bruno Fragnito davanti al gip (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – martedì si terrà l’interrogatorio di garanzia, dinanzi al Gip Gelsomina Palmieri, del noto imprenditore Bruno Fragnito, 62 anni, di Benevento, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci. Fragnito è componente del Consiglio direttivo di Confindustria Benevento ed è già stato Presidente della Sezione Trasporti di Confindustria. Il noto imprenditore è stato interdetto dall’esercizio dell’attività professionale e di impresa per 12 mesi e sono stati applicati a suo carico una serie di sequestri. Fragnito, martedì avrà dunque la possibilità di interloquire con l’autorità giudiziaria ed iniziare a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. Sono stati applicati dei sequestri anche nei confronti degli imprenditori Valerio Fragnito, Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –si terrà l’interrogatorio di garanzia, dinanzi al Gip Gelsomina Palmieri, del noto imprenditore, 62 anni, di Benevento, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci.è componente del Consiglio direttivo di Confindustria Benevento ed è già stato Presidente della Sezione Trasporti di Confindustria. Il noto imprenditore è stato interdetto dall’esercizio dell’attività professionale e di impresa per 12 mesi e sono stati applicati a suo carico una serie di sequestri.avrà dunque la possibilità di interloquire con l’autorità giudiziaria ed iniziare a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. Sono stati applicati dei sequestri anche nei confronti degli imprenditori Valerio, Antonio ...

