Fifa | Confederazione asiatica sostiene rielezione Infantino

(Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente dellaGianni, in corsa per il terzo mandato consecutivo, ha ricevuto il sostegno della(Afc), a più di sette mesi dal congresso elettivo, previsto ...

L'Afc ha 47 paesi membri su 211 affiliati della. Il presidente della confederazione asiatica di calcio (Afc), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa ha inoltre annunciato due nuovi programmi di ...... piegandosi invece alla decisione della, con la conseguente esclusione dai prossimi Mondiali ... Sulla stessa scia, la confederazione europea di pallavolo ha deciso di escludere squadre, club, ...