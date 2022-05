Festa della Mamma: dieci idee regalo che fanno bene al cuore, all’ambiente e al prossimo (Di sabato 7 maggio 2022) Un regalo inaspettato che fa bene al cuore, all’ambiente e al prossimo per una delle persone più importanti: la Mamma. In occasione della Festa della Mamma 2022, domenica 8 maggio, ecco alcuni consigli per doni originali, solidali e socialmente sostenibili. Colombia, una collaboratrice del progetto Treedom Adottare un albero o un alveare Per una Mamma green e digitale, si può optare per l’adozione di un albero o di un alveare. Nel primo caso basta collegarsi alla piattaforma “Treedom” che permette di piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia. Per la Festa della Mamma sono stati selezionate delle piante molto particolari ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 7 maggio 2022) Uninaspettato che faale alper una delle persone più importanti: la. In occasione2022, domenica 8 maggio, ecco alcuni consigli per doni originali, solidali e socialmente sostenibili. Colombia, una collaboratrice del progetto Treedom Adottare un albero o un alveare Per unagreen e digitale, si può optare per l’adozione di un albero o di un alveare. Nel primo caso basta collegarsi alla piattaforma “Treedom” che permette di piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia. Per lasono stati selezionate delle piante molto particolari ...

