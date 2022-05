Festa della mamma a Zoomarine, le mamme entrano gratis: ecco come (Di sabato 7 maggio 2022) Festa della mamma a Zoomarine, a Torvaianica. Perché non approfittarne, visto che c’è la possibilità di far entra entrare la mamma gratis? Una giornata in rosa per celebrare la Festa della mamma. Zoomarine, il più grande Parco marino italiano alle porte di Roma, organizza una giornata dedicata totalmente alle mamme. Le attività per la Festa della mamma Per l’occasione il Parco offre alle mamme un biglietto gratuito di ingresso e il pranzo (menu poké salad, senza bevande, a fronte di un biglietto da 15 euro acquistato online). Ma non solo. A Zoomarine sarà allestito un villaggio rosa per scoprire prodotti per la cura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022), a Torvaianica. Perché non approfittarne, visto che c’è la possibilità di far entra entrare la? Una giornata in rosa per celebrare la, il più grande Parco marino italiano alle porte di Roma, organizza una giornata dedicata totalmente alle. Le attività per laPer l’occasione il Parco offre alleun biglietto gratuito di ingresso e il pranzo (menu poké salad, senza bevande, a fronte di un biglietto da 15 euro acquistato online). Ma non solo. Asarà allestito un villaggio rosa per scoprire prodotti per la cura ...

