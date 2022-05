Federica Pellegrini, il pancino è sospetto: la verità sulla gravidanza (Di sabato 7 maggio 2022) Federica Pellegrini ed una vita programmata a tavolino. La conclusione di una carriera agonistica straordinaria ed il post carriera da passare insieme al suo futuro marito ed ex allenatore, Matteo Giunta. Relax, un tuffo al mare ed un costume che lascia intravedere qualcosa di sospetto… Riccione, 30 novembre 2021. Assoluti di nuoto e la sua corsia è la numero 4. L’emozione è tanta, poi il tuffo e via verso l’ultimo, grande brivido. Arriva la vittoria nei “suoi” 200 metri stile libero, ma in quel momento le lacrime di commozione sono più veloci dei sorrisi di gioia. Federica-Pellegrini-Altranotizia (Fonte: Google)Perché quella vittoria è stata l’ultima, come la gara disputata. Cala il sipario agonistico su una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano ed una delle più ... Leggi su altranotizia (Di sabato 7 maggio 2022)ed una vita programmata a tavolino. La conclusione di una carriera agonistica straordinaria ed il post carriera da passare insieme al suo futuro marito ed ex allenatore, Matteo Giunta. Relax, un tuffo al mare ed un costume che lascia intravedere qualcosa di… Riccione, 30 novembre 2021. Assoluti di nuoto e la sua corsia è la numero 4. L’emozione è tanta, poi il tuffo e via verso l’ultimo, grande brivido. Arriva la vittoria nei “suoi” 200 metri stile libero, ma in quel momento le lacrime di commozione sono più veloci dei sorrisi di gioia.-Altranotizia (Fonte: Google)Perché quella vittoria è stata l’ultima, come la gara disputata. Cala il sipario agonistico su una delle più grandi atlete della storia dello sport italiano ed una delle più ...

Advertising

CayleyGuimaraes : RT @fondguidocarli: Tra i protagonisti del #PremioGuidoCarli ci sarà anche Federica Pellegrini. Grazie al @Tg1Rai per questa bella anticipa… - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #eventi #FondazioneCarli Tredici eccellenze italiane per il premio Guido Carli:… - arbalbinot : @veneto_ Federica Pellegrini - acmmaty : @MarcoKappa11Bis Hahahaha capo io ho acceso sul 2-2 ma da quello che sto vedendo in tl, il tuffo alla Federica pell… - veneto_ : RT @Danireport: @veneto_ Federica Pellegrini Il Palladio Andrea Mantegna Achille Beltrame -