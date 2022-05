Fagnano Olona | chiuso il bar dello spaccio | la titolare è agli arresti

(Di sabato 7 maggio 2022) tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne color I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Varese hanno notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 60 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S. come disposto dall’Autorità di Pubblica di sicurezza, nei confronti di un bar di. Arrestata la: spacciava all’interno Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Varese ... tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Le tappe di venerdì 6 e sabato 7 maggio sono state Gorla Minore, Tradate, Gornate, Castelseprio, Solbiate, Venegono Inferiore, Lonate Pozzolo e Ferno. Solidarietà Avince la solidarietà: Associazione Negozianti Fagnanesi Pro Loco- VA e Protezione civile, con il patrocinio dell'Amministrazione. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Varese, dopo che lo scorso 3 maggio una donna di 48 anni, gestore del locale, era stata arrestata e indagata per spaccio di stupefacenti, cocaina in particolare.