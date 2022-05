Fabian Ruiz regala tre punti al Napoli, il Torino si arrende (Di sabato 7 maggio 2022) Torino - Napoli 0 - 1 Marcatore: 28' st Fabian Ruiz. Torino (3 - 4 - 2 - 1): Berisha 7.5; Izzo 5.5 (25'st Djidji 5.5), Bremer 5.5, Rodriguez 6; Singo 6, Ricci 6 (21'st Linetty 6), Mandragora 6 (21' st ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 7 maggio 2022)0 - 1 Marcatore: 28' st(3 - 4 - 2 - 1): Berisha 7.5; Izzo 5.5 (25'st Djidji 5.5), Bremer 5.5, Rodriguez 6; Singo 6, Ricci 6 (21'st Linetty 6), Mandragora 6 (21' st ...

Advertising

pisto_gol : Tor-Nap 0:1 Trascinato da un gigantesco Kalidou Koulibaly e dall’ottimo Osimehn il Napoli sbanca l’Olimpico grazie… - GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - caterinabalivo : Tre punti per consolidare il terzo posto, a due giornate dalla fine. Bel gol di Fabian Ruiz, dispiace per Insigne… - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #TorinoNapoli 0-1, #FabianRuiz mette l’ipoteca sul terzo posto - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #TorinoNapoli 0-1, #FabianRuiz mette l’ipoteca sul terzo posto -