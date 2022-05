Fabian Ruiz punisce un buon Toro. E il Napoli blinda il terzo posto (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli passa al Grande Torino con il minimo scarto e consolida il terzo posto, il Toro perde l'imbattibilità dopo sei partite di fila. La squadra di Spalletti la vince nella ripresa, alzando di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 maggio 2022) Ilpassa al Grande Torino con il minimo scarto e consolida il, ilperde l'imbattibilità dopo sei partite di fila. La squadra di Spalletti la vince nella ripresa, alzando di ...

