F1, Toto Wolff: “Se non ci fosse il porpoising la Mercedes sarebbe fortissima” (Di sabato 7 maggio 2022) La Mercedes è tornata a ruggire durante le prove libere del GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino della località statunitense. Le Frecce d’Argento avevano incominciato la stagione in maniera disastrosa, ma in Florida sembrano avere ritrovato il ritmo dei giorni migliori. La scuderia anglo-tedesca sembra potersi giocarsi le sue carte in terra americana, George Russell ha firmato il miglior tempo nella FP2 davanti a Charles Leclerc e guarda con ottimismo al fine settimana insieme al compagno di squadra Lewis Hamilton. Toto Wolf, team principal della Mercedes, è stato molto chiaro ai microfoni di Auto Motor und Sport: “Forse questa giornata di prove ci ha dato un’idea di come potrebbe essere il quadro se il porpoising non ci fosse“. In sostanza l’ingegnere ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Laè tornata a ruggire durante le prove libere del GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino della località statunitense. Le Frecce d’Argento avevano incominciato la stagione in maniera disastrosa, ma in Florida sembrano avere ritrovato il ritmo dei giorni migliori. La scuderia anglo-tedesca sembra potersi giocarsi le sue carte in terra americana, George Russell ha firmato il miglior tempo nella FP2 davanti a Charles Leclerc e guarda con ottimismo al fine settimana insieme al compagno di squadra Lewis Hamilton.Wolf, team principal della, è stato molto chiaro ai microfoni di Auto Motor und Sport: “Forse questa giornata di prove ci ha dato un’idea di come potrebbe essere il quadro se ilnon ci“. In sostanza l’ingegnere ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Toto Wolff non nasconde la gioia dopo il primo posto di George Russell nelle PL2 di Miami #MiamiGP - biazzarro : @lxilsi toto wolff secondo me è ferrarista vero - infoitsport : Toto Wolff lancia l’allarme per la Mercedes: “Non ci riusciamo” - _lasilviaaa : Questa sera l’account out di context Toto Wolff sarebbe stato utilissimo. - xhisdimples : Comunque posso dire una cosa un po’ così a caso mentre guardo la S4 di #DriveToSurvive? Toto Wolff: poi buona l’acq… -