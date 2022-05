(Di sabato 7 maggio 2022) Lanon ha alcuna intenzione di vendere il team all': lo ha confermato Zak Brown, ceo del team di Woking, fermando così le indiscrezioni attorno all'interesse del costruttore tedesco per una potenziale acquisizione. I piani del gruppo. All'inizio di questa settimana, Herbert Diess amministratore delegato del gruppo Volkswagen ha dichiarato che i brande Porsche hanno deciso di entrare in Formula 1. Mentre Porsche sembra essere avviata verso l'acquisto di quote della Red Bull Racing e diventare partner motorista come lo è stata la Honda negli anni passati, persi valuta la possibilità di acquisire un team. Laera nel mirino, ma le parole di Zak Brown chiudono la porta a una possibile acquisizione. Nonin. Il ceo della ...

Advertising

quattroruote : #F1, la #McLaren chiude le porte ad #Audi. Zak Brown: 'Non siamo in vendita' --> -

Quattroruote

Red Bullun venerdì con pochissimi dati, soprattutto per quanto riguarda Max Verstappen, ... Il centro - gruppo si conferma ancora una volta impronosticabile, con, AlphaTauri, Alfa Romeo ...Seguono la alpine di Fernando Alonso al quinto posto e ladi Lando Norris in quinta posizione. Sessione negativa, invece, per l'altra Ferrari di , che sidopo una ventina di minuti con ... F.1 - McLaren chiude le porte ad Audi: "Non siamo in vendita" La McLaren non ha alcuna intenzione di vendere il team all'Audi: lo ha confermato Zak Brown, ceo del team di Woking, fermando così le indiscrezioni attorno all’interesse del costruttore tedesco per un ...Il monegasco della Ferrari secondo solo alla Mercedes del britannico nelle FP2. Incidente per lo spagnolo della Rossa ...