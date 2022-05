F.1 - McLaren chiude le porte ad Audi: "Non siamo in vendita" (Di sabato 7 maggio 2022) La McLaren non ha alcuna intenzione di vendere il team all'Audi: lo ha confermato Zak Brown, ceo del team di Woking, fermando così le indiscrezioni attorno all'interesse del costruttore tedesco per una potenziale acquisizione. I piani del gruppo. All'inizio di questa settimana, Herbert Diess amministratore delegato del gruppo Volkswagen ha dichiarato che i brand Audi e Porsche hanno deciso di entrare in Formula 1. Mentre Porsche sembra essere avviata verso l'acquisto di quote della Red Bull Racing e diventare partner motorista come lo è stata la Honda negli anni passati, per Audi si valuta la possibilità di acquisire un team. La McLaren era nel mirino, ma le parole di Zak Brown chiudono la porta a una possibile acquisizione. Non siamo in vendita. Il ceo della ... Leggi su quattroruote (Di sabato 7 maggio 2022) Lanon ha alcuna intenzione di vendere il team all': lo ha confermato Zak Brown, ceo del team di Woking, fermando così le indiscrezioni attorno all'interesse del costruttore tedesco per una potenziale acquisizione. I piani del gruppo. All'inizio di questa settimana, Herbert Diess amministratore delegato del gruppo Volkswagen ha dichiarato che i brande Porsche hanno deciso di entrare in Formula 1. Mentre Porsche sembra essere avviata verso l'acquisto di quote della Red Bull Racing e diventare partner motorista come lo è stata la Honda negli anni passati, persi valuta la possibilità di acquisire un team. Laera nel mirino, ma le parole di Zak Brown chiudono la porta a una possibile acquisizione. Nonin. Il ceo della ...

