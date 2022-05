F 1 | GP Miami - Mercedes in testa con George Russell

Leggi su quattroruote

(Di sabato 7 maggio 2022) Unainalla classifica dei tempi al termine della seconda sessione di prove libere del GP diha ottenuto il miglior tempo, precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Sergio Perez. La Top 10. Non lontano dai primi Lewis Hamilton, autore del quarto tempo in classifica che conferma i progressi della W13 e il buon adattamento a questo tracciato. Positiva anche la prestazione della Alpine, con Fernando Alonso quinto ed Esteban Ocon nono, leggermente più attardato rispetto al più esperto compagno di squadra. La McLaren può contare sul buon stato di forma di Lando Norris, autore oggi del sesto tempo, mentre al settimo posto troviamo l'AlphaTauri di Pierre Gasly. Il francese è apparso molto più a suo agio con la vettura in questo venerdì di prove e pare ...