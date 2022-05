Ezekiel: “Punto a battere Roman Reigns e vincere il titolo, voglio dimostrare tanto” (Di sabato 7 maggio 2022) Ezekiel è arrivato a Raw dopo WrestleMania 38 e ha già fatto una discreta impressione nel brand rosso. Continua la sua faida con Kevin Owens e ha partecipato allo show in un eight-man tag team bout meno di un mese dopo il suo debutto. Durante un’apparizione su Rasslin, al fratello di Elias è stato chiesto di discutere i suoi obiettivi per il prossimo anno, chiarendo che vuole guadagnare la fiducia dei fan, visto che Owens continua a spargere dubbi sulla sua identità. Oltre a questo, la star di Raw vuole puntare ai titoli, ed è fiducioso nella sua capacità di battere l’Undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Le sue parole “Prima di tutto voglio instaurare un rapporto di fiducia con il pubblico dato che Kevin ha rovinato tutto e mi ha danneggiando. Inoltre, voglio ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 7 maggio 2022)è arrivato a Raw dopo WrestleMania 38 e ha già fatto una discreta impressione nel brand rosso. Continua la sua faida con Kevin Owens e ha partecipato allo show in un eight-man tag team bout meno di un mese dopo il suo debutto. Durante un’apparizione su Rasslin, al fratello di Elias è stato chiesto di discutere i suoi obiettivi per il prossimo anno, chiarendo che vuole guadagnare la fiducia dei fan, visto che Owens continua a spargere dubbi sulla sua identità. Oltre a questo, la star di Raw vuole puntare ai titoli, ed è fiducioso nella sua capacità dil’Undisputed WWE Universal Champion. Le sue parole “Prima di tuttoinstaurare un rapporto di fiducia con il pubblico dato che Kevin ha rovinato tutto e mi ha danneggiando. Inoltre,...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ezekiel: 'Punto a battere Roman Reigns e vincere il titolo, voglio dimostrare tanto' - - ezekiel : RT @putino: Aldo Moro è stato sequestrato dalle Brigate Rosse. Invitiamo in onda Prospero Gallinari in diretta da un covo segreto per espri… - ezekiel : @franmant il punto è proprio che teorie che una volta ti avrebbero accompagnato al pronto soccorso per timore di un… -