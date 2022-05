Eva Riccobono: «Per me la cosmetica è solo made in Italy» (Di sabato 7 maggio 2022) Da sinistra. Clarissa Pirillo (digital marketing strategist di Rougj), Luca Dini (direttore di F) e Eva Riccobono al Talk sull’Importanza del comparto produttivo beauty italiano durante la Milano Beauty Week Edizione bagnata, edizione fortunata. La prima volta della Milano Beauty Week ha aperto al grande pubblico le porte di molti beauty brand, svelando un settore che, come ha dichiarato il presidente di cosmetica Italia Renato Ancorotti , «merita sotto tutti i punti di vista di essere considerato un’eccellenza del made in Italy, tanto quanto la moda, il food e il design». Il valore della cosmetica made in Italy Proprio “L’importanza del comparto produttivo beauty italiano nel panorama europeo” è stato oggetto del talk organizzato dal brand triestino Rougj e moderato ... Leggi su amica (Di sabato 7 maggio 2022) Da sinistra. Clarissa Pirillo (digital marketing strategist di Rougj), Luca Dini (direttore di F) e Evaal Talk sull’Importanza del comparto produttivo beauty italiano durante la Milano Beauty Week Edizione bagnata, edizione fortunata. La prima volta della Milano Beauty Week ha aperto al grande pubblico le porte di molti beauty brand, svelando un settore che, come ha dichiarato il presidente diItalia Renato Ancorotti , «merita sotto tutti i punti di vista di essere considerato un’eccellenza delin, tanto quanto la moda, il food e il design». Il valore dellainProprio “L’importanza del comparto produttivo beauty italiano nel panorama europeo” è stato oggetto del talk organizzato dal brand triestino Rougj e moderato ...

