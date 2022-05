Eva Henger, la situazione è disastrosa: ecco le sue condizioni (Di sabato 7 maggio 2022) Eva Henger, dopo l’incidente avuto in auto, ha molto preoccupato i suoi fan. Vediamo i dettagli sulle sue condizioni adesso A seguito dell’incidente, Eva Henger ancora oggi si trova a combattere con il suo stato di salute. Ricordiamo infatti che l’attrice, insieme al compagno, è stata vittima di un incidente automobilistico molto grave. Un qualcosa che ha addirittura visto la morte delle altre due persone coinvolte nello schianto. Tutto ciò è accaduto in Ungheria. Sono passati ormai diversi giorni da quel terribile avvenimento. Nonostante ciò, le condizioni della donna sembrano essere ancora abbastanza gravi. condizioni che sono la netta conseguenza di un sinistro, avvenuto nel momento in cui si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti in auto. Un incidente che si è concluso in un ... Leggi su howtodofor (Di sabato 7 maggio 2022) Eva, dopo l’incidente avuto in auto, ha molto preoccupato i suoi fan. Vediamo i dettagli sulle sueadesso A seguito dell’incidente, Evaancora oggi si trova a combattere con il suo stato di salute. Ricordiamo infatti che l’attrice, insieme al compagno, è stata vittima di un incidente automobilistico molto grave. Un qualcosa che ha addirittura visto la morte delle altre due persone coinvolte nello schianto. Tutto ciò è accaduto in Ungheria. Sono passati ormai diversi giorni da quel terribile avvenimento. Nonostante ciò, ledella donna sembrano essere ancora abbastanza gravi.che sono la netta conseguenza di un sinistro, avvenuto nel momento in cui si trovava insieme al marito Massimiliano Caroletti in auto. Un incidente che si è concluso in un ...

