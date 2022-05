Eurovision, a Torino è boom di turisti in centro. Da lunedì attesi 40mila arriva all'aeroporto di Caselle (Di sabato 7 maggio 2022) E' boom di turisti nel centro di Torino che nei prossimi giorni ospita l'Eurovision. Difficile oggi trovare un posto a sedere nei bar, nei ristoranti e nei fastfood del centro e del Valentino, il ... Leggi su leggo (Di sabato 7 maggio 2022) E'dineldiche nei prossimi giorni ospita l'. Difficile oggi trovare un posto a sedere nei bar, nei ristoranti e nei fastfood dele del Valentino, il ...

Europarl_IT : ??L’#Eurovision si tinge ancora più d’Europa! Per lo #EuropeDay @PE_Italia e @europainitalia insieme per la musica a… - poliziadistato : Buongiorno da Torino Vi aspettiamo dalle 17 ad #Eurovillage al #ParcoValentino per #Eurovision2022. Seguiteci duran… - IlContiAndrea : Anteprima #Eurovision con Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e la partecipazione di Carolina di Domenico da luned… - poliziadistato : Ci siamo! Inizia l'avventura a @Eurovision Torino. Venite a scoprire i consigli della #PoliziaPostale e #Oscad su c… - grumpycube : Torino è pronta ad accogliere il pubblico di ESC #Eurovision ?? -