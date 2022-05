Esposti gli scatti del fotoreporter che documentano la tragedia della guerra in Vietnam e quelli dedicati alle contraddizioni di Los Angeles

(Di sabato 7 maggio 2022) Nick Út, fotografoita, è passato alla storia per Napalm Girl, lo scatto che fece il giro del mondo e che nel 1973 gli valse il Premio Pulitzer. “Napalm Girl” di Nick Út. A distanza di 50 anni From Hell to Hollywood presenta gliindi Los.INFO: Milano, Spazio Isolaset di Palazzo Lombardia, fino al 31 maggio. Ingresso libero e gratuito dal lunedì alla domenica d10.3019.30.eventi.regione.lombardia.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “From Hell to Hollywood”: a Milano in mostra glidi Nick Út iO ...

Advertising

RobertoBurioni : Un vantaggio derivante dell'uso delle mascherine è la riduzione della quantità virus al quale gli infettati sono es… - gabrillasarti2 : RT @TrecentoScudi: @errico_erika P.s. la magistratura: se non bussi non c'è! Bisogna fare gli esposti, le querele.campa cavallo.pensate sem… - VolCasciavit : @russ_mario1 @elliott_il @Maicuntent1986 @_talebanikov @marcullo02 Credo anche io sia così, gli arabi si sono espos… - Esposti_e : RT @MenoTele: Maria fa sarcasmo sulle 'paure' di tutti 'sti poracci. Invece Ida che ci sfrangia gli zebedei con le sue paure è sempre giust… - 1983albe : @BeraldoMartina @DAZN_IT Vabbè pensavo che si fossero esposti ancora di più.... normale amministrazione basta veder… -

Il Friuli

... vengono raccolti ed, disegni, testi, documenti prodotti in questi mesi di guerra dagli ... già responsabile del programma di arte pubblica High Line di New York, ormai diventato a tutti..." La geometria che proponiamo, infatti, crea un campo magnetico all'esterno del veicolo spaziale ma non all'interno, quindiastronauti non sono", ha aggiunto la dott.ssa D'Onghia su ... Poleârt, a Villa Manin esposti gli organi Zanin Per lui i souvenir sono memoria e anche un trofeo da collezionare. In tanti la pensano allo stesso modo. 'Dobbiamo collezionare tutto in posti speciali per creare dei musei e degli spazi dove poter en ...