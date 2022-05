“Ero vicino all’Inter…”: Milan, la rivelazione a sorpresa del rossonero (Di sabato 7 maggio 2022) Il calciatore rossonero esce allo scoperto durante la fase più delicata e rivela il passato: “Due anni fa sono stato vicino all’Inter” Una pressione scudetto. Il Milan domani sera scenderà in campo a Verona con la necessità di vincere per tornare davanti all’Inter. La squadra nerazzurra ha operato il sorpasso sui rossoneri con la vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 maggio 2022) Il calciatoreesce allo scoperto durante la fase più delicata e rivela il passato: “Due anni fa sono statoall’Inter” Una pressione scudetto. Ildomani sera scenderà in campo a Verona con la necessità di vincere per tornare davanti all’Inter. La squadra nerazzurra ha operato il sorpasso sui rossoneri con la vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

