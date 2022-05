Enrico Mentana, il dramma del lutto di una persona a lui cara: uccisa da un male devastante (Di sabato 7 maggio 2022) Enrico Mentana ha parlato di un evento che lo ha segnato e che non aveva mai rivelato prima: un lutto. Una persona a lui cara è stata uccisa da un male devastante. Mentana ha denunciato una situazione di disagio che era molto comune, già negli anni ’80. Ecco di cosa si tratta. Enrico Mentana lutto: il dramma della perdita di una persona cara Il famoso giornalista ha commentato un post su Instagram di Leonardo Pieraccioni, dove il regista aveva dato una sua opinione sul documentario di Netflix San Patrignano Luce e Tenebre. Il conduttore di Tg La7 ha voluto dire la sua a proposito dell’importanza di salvare coloro che si trovano in un ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022)ha parlato di un evento che lo ha segnato e che non aveva mai rivelato prima: un. Unaa luiè statada unha denunciato una situazione di disagio che era molto comune, già negli anni ’80. Ecco di cosa si tratta.: ildella perdita di unaIl famoso giornalista ha commentato un post su Instagram di Leonardo Pieraccioni, dove il regista aveva dato una sua opinione sul documentario di Netflix San Patrignano Luce e Tenebre. Il conduttore di Tg La7 ha voluto dire la sua a proposito dell’importanza di salvare coloro che si trovano in un ...

Advertising

rulajebreal : Mentana commenta le parole di Lavrov:”Conosco bene le leggi razziali del 1938 in Italia: se Hitler fosse stato ebre… - La7tv : #intanto Enrico #Mentana commenta le parole del ministro russo #Lavrov: 'Conosco bene le leggi razziali del 1938 in… - mcrisparlato : @Open_gol 'Lo studio da confermare', fate ridere i polli. - RitaBorsatti : RT @gbarbacetto: Caro Enrico Mentana/3. Dunque non inviteresti neppure Giuliano Amato? (“L’errore non fu ampliare i margini dell’Unione fin… - marioimprota11 : @Open_gol Ahahahahahah Ahahaha @Mentana_Enrico che miserevole fine stai facendo… -