Eliseo | la cerimonia di investitura per il secondo mandato presidenziale di Macron

RadioNizza : Stamattina alle 11, Emmanuel Macron presterà giuramento per il suo secondo mandato come presidente della Francia. L… -

L'HuffPost

In diretta dall', il giuramento e ladi investitura per il secondo mandato presidenzialedi Emanuel Macron.La visita, spiega l', sottolineerà 'la forza del sodalizio franco - tedesco'. Macron si ... al Parlamento Europeo di Strasburgo, dove si terrà ladi chiusura della Conferenza sul Futuro ... La nuova faticosa sfida al populismo di Jupiter-Macron è a Joker-Mélenchon (di C. Martinetti) Ma intanto si è chiuso all’Eliseo dove il tempo - scrive Le Monde - sembra “sospeso”. Ne uscirà oggi per la cerimonia di proclamazione della sua seconda elezione: 21 colpi di cannone, sfilata delle ...MONREALE, 6 maggio - Si è svolta stamattina la manifestazione inaugurale del murales dedicato al giudice Francesca Morvillo rappresentato, presso la superficie della parete orientale dell’omonimo isti ...