Elisabetta Franchi e la (non) parità di genere: "A lavoro punto sugli uomini"

Elisabetta Franchi, fondatrice dell'omonimo marchio di moda, ha fatto una dichiarazione sconcertante durante un'intervista a proposito del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, affermando di preferire gli uomini piuttosto che le donne "per non avere posizioni scoperte".

Vi raccomandiamo...

La risposta a tono di Anna Tatangelo a chi le dice "Non si sa più che lavoro fai"

Anna Tatangelo bersaglio degli haters in rete: "Non si sa più che mestiere fai... la presentatrice? L'influencer? La modella? Tutto tranne che l...

La nota stilista Elisabetta Franchi è tornata sotto i riflettori anche grazie alla sorella Catia, concorrente dello show uomini ...

StefanoGuerrera : perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - stanzaselvaggia : Direttamente dal paleolitico: Elisabetta Franchi. - Lucia80646534 : RT @StefanoGuerrera: perché non si sta parlando di questo abaco ad anelli di vergogna firmato Elisabetta Franchi? - gg_gue : RT @laGreta_: @StefanoGuerrera Ah, quindi non fanno pena solo i vestiti a marchio Elisabetta Franchi, fa proprio pena Elisabetta Franchi st… - Slaxformou : RT @FranAltomare: Elisabetta Franchi ti prego dicci quando possiamo fare figli. -