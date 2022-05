Effetto boomerang sulle sanzioni: possiamo dire addio ai preservativi. Che cosa è successo (Di sabato 7 maggio 2022) Primo Effetto boomerang delle sanzioni alla Russia su una grande azienda europea di condom. La società tedesca di preservativi Vizit, come riporta la pubblicazione tedesca Wirtschaftswochela ripresa dalla pagina Twitter di giornalisti e fotografi ucraini Tpyxa, è fallita proprio a causa dei provvedimenti contro Vladimir Putin, applicati dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio scorso. Come si sa le sanzioni hanno anche un'altra faccia della medaglia: oltre a colpire infatti lo Stato a cui sono rivolte hanno ripercussioni su quelli che li applicano. Per questo è andato in bancarotta il più grande produttore di preservativi in Europa, la società tedesca CPR GmBH, che produce preservativi a marchio Vizit, Secondo la società di gestione temporanea ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Primodellealla Russia su una grande azienda europea di condom. La società tedesca diVizit, come riporta la pubblicazione tedesca Wirtschaftswochela ripresa dalla pagina Twitter di giornalisti e fotografi ucraini Tpyxa, è fallita proprio a causa dei provvedimenti contro Vladimir Putin, applicati dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio scorso. Come si sa lehanno anche un'altra faccia della medaglia: oltre a colpire infatti lo Stato a cui sono rivolte hanno ripercussioni su quelli che li applicano. Per questo è andato in bancarotta il più grande produttore diin Europa, la società tedesca CPR GmBH, che producea marchio Vizit, Secondo la società di gestione temporanea ...

Advertising

BallaConNoi2010 : @imballoionico @cercandocasae Con uno così ???? Parla il becchino. Più??????, più morti. Più ????????più contagi. Effetto bo… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #UkraineRussiaWar #Ucraina Il @FT: le banche occidentali pronte per la 'ritirata di Russia', che costerà loro 10 miliar… - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina Il @FT: le banche occidentali pronte per la 'ritirata di Russia', che costerà loro 10… - taila44991038 : @zothyria Conto sull'effetto boomerang - Iosperiamoche1 : @gnudi_giulia Si secondo me si e oggi ci hanno spoilerato la finalissima. è l'unico modo per garantirsi la vittoria… -