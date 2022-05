(Di sabato 7 maggio 2022) Si può discutere se ne varrà veramente la pena dotare uno smartphone di uncosì potente, c’è chi ne è fermamente convinto, chi per niente proprio. Su un’idea sono tutti d’accordo: ilHP3 migliora di tantissimo l’esperienza delle, conmai viste– Adobe StockPoco dopo la scorsa estateintrodusse il primoper fotocamera da 200 megapixel, combinava un gran numero di pixel su unda 1/1,22 pollici relativamente grande. L’HP1, però, fu utilizzato soltanto per un Motorola, e pochi altri. Una rarità, insomma. La magia del binning dei pixel di Nonacell si tradurrà in dimensioni ...

Computer Magazine

... infatti, quattro sensori fotografici di cui il principale è il Samsung GNVda 50MP, ... Per quanto riguarda i prezzi,di seguito le varianti disponibili con i relativi costo: Vivo X80 Pro ......55 pollici di diagonale e, posteriormente, un comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori posteriori: una lente macro, una ultra - grandangolare e un sensoreGW3 1/1,97" da 64 megapixel ... Ecco ISOCELL HP3 il nuovo sensore di Samsung che permetterà alle fotocamere prestazioni come mai prima d'ora Ecco tutte le informazioni che già conosciamo a riguardo Solamente ... In quello Pro, invece, c’è un sensore Samsung ISOCELL GNV 1G da 50 Megapixel, un ultra grandangolare da 48 Megapixel, uno per ...