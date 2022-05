Eccezionale scoperta in Sardegna | trovati altri 2 giganti di 3mila anni fa

Advertising

Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Scoperta a Mont'e Prama, trovati due nuovi Giganti. Franceschini: 'eccezionale, ne seguiranno altr… - MiC_Italia : Archeologia, @dariofrance: «Scoperta eccezionale, altri due Giganti emergono a Mont’e Prama, Cabras in Sardegna». È… - UnioneSarda : #Sardegna #Cabras - Eccezionale scoperta a Mont’e Prama, trovati due nuovi Giganti di 3mila anni fa - araxiemari : RT @MiC_Italia: Archeologia, @dariofrance: «Scoperta eccezionale, altri due Giganti emergono a Mont’e Prama, Cabras in Sardegna». È il prim… - infoitinterno : Eccezionale scoperta a Mont’e Prama, trovati nuovi Giganti risalenti a 3mila anni fa | FOTO -

"Unaalla quale ne seguiranno altre", commenta. Avviata il 4 aprile, l'indagine sul campo ha confermato la prosecuzione verso sud della necropoli e dell'imponente strada ...Un entusiasta Franceschini ha commentato: 'Unaalla quale ne seguiranno altre'. La necropoli piena di meraviglie ancora da scoprire L'archeologo Alessandro Usai ha parlato del ...Usai spiega di propendere per un'ipotesi ulteriore, quella di una distruzione naturale: “La mia opinione è che i Giganti siano caduti via via da soli - dice- tanto più che per come sono stati realizza ...Due nuove gioielli si aggiungono così a questo gruppo statuario dal fascino misterioso, capace di attirare l’attenzione del mondo intero“. Sono state scolpite a tutto tondo a partire da un unico blocc ...