Duma | gli Usa partecipano alla guerra contro la Russia

(Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti "alle ostilità in Ucraina". Lo afferma il presidente dellarussa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram dove aggiunge: "Non si tratta solo della fornitura di armi ...

Stati Uniti partecipano alle ostilità in Ucraina". L'atto di accusa arriva dal presidente della, il parlamento russo, Vyacheslav Volodin, sul suo canale Telegram. "Non si tratta solo della ...Vyacheslav Volodin, presidente della, ha insistito sul fatto cheStati Uniti starebbero partecipando in maniera attiva e diretta nell'ambito del conflitto attualmente in corso in Ucraina: a ...(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Gli Stati Uniti 'partecipano alle ostilità in Ucraina'. Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul ...Gli Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili dei crimini commessi dagli ucraini. Lo ha detto il presidente della Duma Vyacheslav ...