Dualismo con la Roma, la risposta di Sarri lascia tutti di stucco: a DAZN sono tutti stupiti (Di sabato 7 maggio 2022) Importante vittoria per la Lazio che ha battuto per 2-0 la Sampdoria nell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato: “Sentivo parlare in studio del mio Napoli e di questa Lazio. sono due squadre diverse, non potranno mai giocare allo stesso modo. Quel Napoli era una squadra più di palleggio, questa Lazio è una squadra che ha più strappi, nonostante i numeri ci dicano che siamo la seconda o la terza squadra del campionato per possesso palla. FOTO: Getty – Sarri Lazio Quinto posto per finire davanti alla Roma? La penso in maniera diversa, Roma è una città talmente importante che merita di avere due squadre forti. Ridursi a questo mi sembra un modo di pensare ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 maggio 2022) Importante vittoria per la Lazio che ha battuto per 2-0 la Sampdoria nell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio, ha parlato ai microfoni di. Ecco quanto evidenziato: “Sentivo parlare in studio del mio Napoli e di questa Lazio.due squadre diverse, non potranno mai giocare allo stesso modo. Quel Napoli era una squadra più di palleggio, questa Lazio è una squadra che ha più strappi, nonostante i numeri ci dicano che siamo la seconda o la terza squadra del campionato per possesso palla. FOTO: Getty –Lazio Quinto posto per finire davanti alla? La penso in maniera diversa,è una città talmente importante che merita di avere due squadre forti. Ridursi a questo mi sembra un modo di pensare ...

