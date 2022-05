"Draghi? Perché nessuno lo ascolta. E Zelensky... ". Travaglio a valanga: quel sospetto sull'Ucraina (Di sabato 7 maggio 2022) Le posizioni di Marco Travaglio sulla guerra in Ucraina sono ormai note. E, ospite di Accordi e Disaccordi sul Nove, il giornalista non cambia idea. Tema ancora una volta l'ingresso del paese guidato da Volodymyr Zelensky nell'Unione europea. Su questo il direttore del Fatto Quotidiano è schietto: "Allargare l'Unione europea all'Ucraina ora? È un discorso assurdo". Il riferimento è alle parole di Mario Draghi. Il premier ha detto a Strasburgo che auspicava "l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea" in nome di un processo di allargamento accelerato. "quel discorso di Draghi - ci è andato sul pesante Travaglio - per fortuna, non l'ha sentito nessuno, Perché se capovolgevi le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Le posizioni di Marcoa guerra insono ormai note. E, ospite di Accordi e Disaccordi sul Nove, il giornalista non cambia idea. Tema ancora una volta l'ingresso del paese guidato da Volodymyrnell'Unione europea. Su questo il direttore del Fatto Quotidiano è schietto: "Allargare l'Unione europea all'ora? È un discorso assurdo". Il riferimento è alle parole di Mario. Il premier ha detto a Strasburgo che auspicava "l'ingresso dell'nell'Unione europea" in nome di un processo di allargamento accelerato. "discorso di- ci è andato sul pesante- per fortuna, non l'ha sentitose capovolgevi le ...

