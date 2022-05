Draghi diserta il Parlamento prima del viaggio negli Stati Uniti, tensioni con il M5S. Conte: “Molto deluso” (Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente Mario Draghi non andrà in Parlamento per riferire sulla guerra in Ucraina prima della partenza per gli Stati Uniti, dove incontrerà Biden per discutere di alleanza e aiuti agli ucraini. Nella maggioranza si registrano forti tensioni tra il governo e il Movimento 5 Stelle, di cui il presidente, Giuseppe Conte, è stato in prima linea nel chiedere al premier di aggiornare l’Aula. Con i pentastellati la situazione era calda già da un po’, dopo lo scontro con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sulle armi da inviare al fronte ucraino. Draghi vola negli Stati Uniti: niente intervento in Parlamento prima della partenza Gelo tra il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente Marionon andrà inper riferire sulla guerra in Ucrainadella partenza per gli, dove incontrerà Biden per discutere di alleanza e aiuti agli ucraini. Nella maggioranza si registrano fortitra il governo e il Movimento 5 Stelle, di cui il presidente, Giuseppe, è stato inlinea nel chiedere al premier di aggiornare l’Aula. Con i pentastellati la situazione era calda già da un po’, dopo lo scontro con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sulle armi da inviare al fronte ucraino.vola: niente intervento indella partenza Gelo tra il ...

