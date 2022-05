Dove vedere Salernitana-Cagliari: streaming gratis LIVE e diretta tv Serie A (Di sabato 7 maggio 2022) Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno si disputerà il match Salernitana-Cagliari, valevole per la 36.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto con 29 e 28 punti. Nell’unico precedente in massima Serie, i rossoblù si sono imposti per 3-1 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Genoa-Cagliari: streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Serie A Serie A, Cagliari-Roma: streaming gratis e diretta tv Sky o ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 7 maggio 2022) Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno si disputerà il match, valevole per la 36.a giornata del campionato diA che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quartultimo e terzultimo posto con 29 e 28 punti. Nell’unico precedente in massima, i rossoblù si sono imposti per 3-1 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Genoa-oggi etvA,-Roma:tv Sky o ...

Advertising

Twitt12Twi : @smarginandomi @tienimistanotte Si tratta di una rivista di gossip quindi ai loro lettori interessa solo di questi… - Savik13 : @janavel7 Che non se ne sentirà la mancanza, ne sono arciconvinto. Tutto sta a vedere dove finirà la Berlinguer. - crisalidela_ : @mamyover53 le offese non le giustifico mai. Mi faccia vedere dove le ho giustificate. Zorzi, qualora si sia sentit… - amata_giulia : @Elewhatelse3 @BenedettaPetru6 @Sutilis @Adrien_Zucchero Dove ho scritto che lei o la sua famiglia non avete fatto… - infoitsport : Triestina-Palermo, dove vedere la partita: tutte le fasi dei playoff e il regolamento -