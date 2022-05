Domenica Sport – Tennis, dopo l’infortunio subito nell’Atp di Madrid, Lorenzo Musetti è costretto a saltare gli Internazionali di Roma (Di sabato 7 maggio 2022) “Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post … purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi e l’infortunio che ho avuto ieri è risultato più grave del previsto … mi obbliga a saltare il torneo che amo di più ovvero Roma… e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”. Tennis, Lorenzo Musetti annuncia con dolore il forfait per gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma, dal 7 al 15 maggio Così, attraverso un post intriso d’amarezza, l’azzurro del Tennis, Lorenzo Musetti, ha annunciato su Instagram la sua impossibilità a poter partecipare agli imminenti Internazionali d’Italia 2022, com noto in programma al Foro Italico di Roma, dal 7 al 15 maggio. Tennis, dopo ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) “Ciao Ragazzi mi dispiace molto scrivere questo post … purtroppo gli esami fatti oggi non sono stati positivi eche ho avuto ieri è risultato più grave del previsto … mi obbliga ail torneo che amo di più ovvero Roma… e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”.annuncia con dolore il forfait per glid’Italia al Foro Italico di Roma, dal 7 al 15 maggio Così, attraverso un post intriso d’amarezza, l’azzurro del, ha annunciato su Instagram la sua impossibilità a poter partecipare agli imminentid’Italia 2022, com noto in programma al Foro Italico di Roma, dal 7 al 15 maggio....

Advertising

SkySportF1 : ?? Prima delle qualifiche sarà IL VOSTRO MOMENTO ?? Scrivete nei commenti tutte le vostre domande ?? Vi rispondiamo i… - SkySportF1 : ?? OGNI MALEDETTO WEEKEND ?? Noi siamo già carichi per il #MiamiGP ? ???? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22 ???? G… - SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? Prima delle qualifiche sarà IL VOSTRO MOMENTO ?? Scrivete nei commenti tutte le vostre domande ?? Vi rispondiamo in dirett… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: ?? TUTTO PRONTO PER LE #FP3 ?? Nel box Mercedes @LewisHamilton controlla la sua W13 ? ??? @FedericaMasolin ???? Oggi #FP3 alle… -