Domenica Sport – Giro d’Italia: la maglia rosa Van der Poel (terzo) cede il podio al britannico Simon Yates. Buona prova dell’azzurro Sobrero. (Di sabato 7 maggio 2022) Nell’ambito della cronometro di 9,2 km disputata a Budapest, Simon Yates, con il tempo di 11’50”, ha conquistato la seconda tappa del Giro d’ Italia. Il ciclista britannico ha preceduto di 3”, l’olandese leader della classifica generale, Mathieu Van der Poel (che resta quindi ‘all’interno’ della maglia rosa), con a 5” di distanza l’altro olandese, Tom Dumoulin. Giro d’Italia: fra gli azzurri si sono distinti il 26enne piemontese Sobrero (4° nella classifica generale), e Nibali, in 12° posizione Fra gli atleti azzurri segnaliamo il 24enne piemontese Matteo Sobrero (a 13” di distanza dal vincitore), attualmente 4° nella classifica generale. Comunque bravo anche Vincenzo Nibali, sebbene sia al 12° nella ... Leggi su italiasera (Di sabato 7 maggio 2022) Nell’ambito della cronometro di 9,2 km disputata a Budapest,, con il tempo di 11’50”, ha conquistato la seconda tappa deld’ Italia. Il ciclistaha preceduto di 3”, l’olandese leader della classifica generale, Mathieu Van der(che resta quindi ‘all’interno’ della), con a 5” di distanza l’altro olandese, Tom Dumoulin.: fra gli azzurri si sono distinti il 26enne piemontese(4° nella classifica generale), e Nibali, in 12° posizione Fra gli atleti azzurri segnaliamo il 24enne piemontese Matteo(a 13” di distanza dal vincitore), attualmente 4° nella classifica generale. Comunque bravo anche Vincenzo Nibali, sebbene sia al 12° nella ...

Advertising

SkySportF1 : ??? RACE WEEK: F1 A MIAMI ? ?? Venerdì #FP1 alle 20.30, #FP2 alle 23.30 ?? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22… - Lucatirantii : RT @SkySportF1: ?? OGNI MALEDETTO WEEKEND ?? Noi siamo già carichi per il #MiamiGP ? ???? Sabato #FP3 alle 19 e qualifiche alle 22 ???? Gara dome… - italiaserait : Domenica Sport – Improvvisi problemi gastrointestinali costringono Jacobs al ricovero in ospedale: persa la presti… - GloriaSartorio : RT @SkySportF1: ?? Prima delle qualifiche sarà IL VOSTRO MOMENTO ?? Scrivete nei commenti tutte le vostre domande ?? Vi rispondiamo in dirett… - italiaserait : Domenica Sport – Formula 1: domani l’esordio nel mondiale del circuito di Miami. Piatto forte di questa 5° gara, il… -