Domenica In: ecco le anticipazioni di domenica 8 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Nuovo appuntamento con domenica In condotto da Mara Venier: ecco le anticipazioni di domenica 8 maggio In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 8 maggio, festa della mamma, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentaquattresima puntata di ‘domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Giovanna Ralli premiata in questi giorni con il ‘David di Donatello’ alla carriera, si racconterà a tutto tondo tra aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film di grande successo. Elisa la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino si esibirà al pianoforte con il brano ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022) Nuovo appuntamento conIn condotto da Mara Venier:lediIn diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma,, festa della mamma, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la trentaquattresima puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. L’attrice Giovanna Ralli premiata in questi giorni con il ‘David di Donatello’ alla carriera, si racconterà a tutto tondo tra aneddoti ed episodi legati ai grandi attori e registi con i quali ha lavorato in oltre 80 film di grande successo. Elisa la cantante dei record con oltre 45 dischi di platino si esibirà al pianoforte con il brano ...

Advertising

361_magazine : - infoitinterno : Fast & Furios e Race the Cure, domenica a Roma il centro è off limits: ecco le strade chiuse - LBufalieri : RT @Andrea_82b15: #UECL cara @OfficialASRoma sappi che a #Tirana si presenteranno tutti i capoccioni che ogni domenica fanno sì che tu veng… - Parmatoday : RT @TrueLambrusco: Ecco le Fabbriche del Gusto dell’#EmiliaRomagna che sabato e domenica apriranno le loro porte al pubblico @Parmatoday @E… - MomentiCalcio : #SerieC, ecco dove saranno trasmesse in Tv le gare dei playoff di domenica 8 maggio -