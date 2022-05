Domenica In | anticipazioni puntata 8 maggio 2022 | chi sono gli ospiti di Mara Venier

(Di sabato 7 maggio 2022) Torna, come ogniche si rispetti, l’appuntamento conIn, il salotto televisivo che vede alla conduzione, pronta ad accogliere in studio, anche questa settimana, tantissimi. Tra racconti, storie di vita e di carriera. Giovanna Ralli dal David di Donatello aIn Stando alleriportate da TvBlogo, in studio, daper la trentaquattresima, arriverà l’attrice Giovanna Ralli, che ha da poco vinto un David di Donatello alla carriera. La donna, quindi, si racconterà a cuore aperto in una lunga intervista, tra carriera e vita privata. Manuel Bortuzzo e Alessio Boni comeE non finisce qui. In studio ci ...

Finale di Amici 21, ecco quando andrà in onda Secondo ledella rete, i cinque ... Secondo FanPage, infatti, l'ultima puntata della 21esima edizione verrà trasmessa15 maggio, come ...TvBlog ha spifferato leper l'ultima puntata diIn condotto da Mara Venier che si fermerà per la pausa estiva per poi ritornare dai suoi amati telespettatori a settembre. È stato annunciato un ...Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo che vede alla conduzione Mara Venier, pronta ad accogliere in studio, anche questa settimana, tantissim ...Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 7 Maggio: in studio un'icona del calcio, un vero e proprio racconto da brividi.