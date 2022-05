Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata dell'8 maggio 2022 (Di sabato 7 maggio 2022) La trentaquattresima puntata di questa edizione di Domenica In andrà in onda Domenica 8 maggio 2022 come sempre a partire dalle ore 14:00 su Rai 1. L'appuntamento con lo storico programma Domenicale condotto da Mara Venier sarà anche questa settimana ricco di grandi ospiti che intratterranno i telespettatori. Vediamo quindi quali saranno tutti i volti noti che si susseguiranno nel corso della prossima puntata dello show della televisione di stato. Domenica In: le interviste di Mara Venier Domenica 8 maggio 2022 La puntata di Domenica In che andrà in onda ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 maggio 2022) La trentaquattresimadi questa edizione diIn andrà in ondacome sempre a partire dalle ore 14:00 su Rai 1. L'appuntamento con lo storico programmale condotto da Mara Venier sarà anche questa settimana ricco di grandiche intratterranno i telespettatori. Vediamo quindi quali saranno tutti i volti noti che si susseguiranno nel corsoprossimao showtelevisione di stato.In: le interviste di Mara VenierLadiIn che andrà in onda ...

Advertising

Lopinionista : Elisa ospite a Domenica In: le anticipazioni dell'8 maggio - infoitestero : Domenica In, anticipazioni 8 maggio: tra gli ospiti Manuel Bortuzzo - zazoomblog : Domenica In anticipazioni 8 maggio: tra gli ospiti Manuel Bortuzzo - #Domenica #anticipazioni #maggio: - tuttopuntotv : Domenica In, anticipazioni 8 maggio: tra gli ospiti Manuel Bortuzzo #DomenicaIn #ziaMara #MaraVenier… - CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata 8 maggio 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier #domenicain #DomenicaIn -