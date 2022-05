Doccia fredda per Anna Pettinelli, fuga di notizie agghiacciante: uno sfregio mai visto (Di sabato 7 maggio 2022) L’insegnante di Amici l’ha saputo per via di una fuga di notizie, l’indiscrezione ha fatto il giro del web: novità sulla finale del talent show Anna-Pettinelli (Amici 21)Sono arrivate già le indiscrezioni sulla finalissima di Amici. Il talent show di Maria De Filippi quest’anno sembra aver avuto una fuga di notizie. Come ogni anno anche questa volta le regole del gioco prevedevano che, tra gli allievi rimasti in gara, durante la registrazione della puntata ne venissero scelti 3, i 4 restanti avrebbero avuto risposta in casetta sull’esito delle loro prove: solo due sarebbero passati. Fino a ieri, quindi, è stato possibile sapere solamente i nomi dei primi tre finalisti e dopo che la notizia ha spopolato sul web, i telespettatori hanno iniziato a tirare le somme sulla sorte dei 4 ... Leggi su direttanews (Di sabato 7 maggio 2022) L’insegnante di Amici l’ha saputo per via di unadi, l’indiscrezione ha fatto il giro del web: novità sulla finale del talent show(Amici 21)Sono arrivate già le indiscrezioni sulla finalissima di Amici. Il talent show di Maria De Filippi quest’anno sembra aver avuto unadi. Come ogni anno anche questa volta le regole del gioco prevedevano che, tra gli allievi rimasti in gara, durante la registrazione della puntata ne venissero scelti 3, i 4 restanti avrebbero avuto risposta in casetta sull’esito delle loro prove: solo due sarebbero passati. Fino a ieri, quindi, è stato possibile sapere solamente i nomi dei primi tre finalisti e dopo che la notizia ha spopolato sul web, i telespettatori hanno iniziato a tirare le somme sulla sorte dei 4 ...

Advertising

guidomeda : Pazzesco. Due ore prima Suppo scherzava con noi. Poi, per lui e per il suo gruppo di lavoro la doccia fredda. È mol… - templare2021 : @marattin Marattin, al mattino fatti una doccia fredda cosi prendi visione della realtà e smetti di dire stronzate. - JoeHD23 : RT @fdragoni: Rispetto al 2020 abbiamo in magazzino 2/3 di gas in meno. Rispetto al 2021 quasi il 50% in meno. Non sono dati rassicuranti e… - flowyrus : Ila non ho capito in che senso “domani harry si sveglia freddo”?? Freddo in che senso? — freddo nel senso che si fa… - CMarziane : RT @fdragoni: Rispetto al 2020 abbiamo in magazzino 2/3 di gas in meno. Rispetto al 2021 quasi il 50% in meno. Non sono dati rassicuranti e… -