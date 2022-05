Dl Covid | la deputata no-vax Cunial | “Ho con me acqua santa | aglio e paletto”

Advertising

TommyBrain : Dl Covid, la deputata No-Vax Sara Cunial: State attenti, ho portato acqua santa, aglio e paletto ' - IacobellisT : Dl Covid, la deputata No-Vax Sara Cunial: +State attenti, ho portato acqua santa, aglio e paletto+' - rimmon1971 : RT @rassegnally: Dopo aver paragonato i vaccini anti-Covid al veleno, la deputata Sara Cunial ha detto ai colleghi di starle molto lontani… - Marilenapas : RT @fanpage: L'agenzia federale statunitense deputata alla regolamentazione dei farmaci, ha deciso di limitare l'uso del vaccino anti Covid… - SciutoTino : Dl Covid, la deputata No-Vax Sara Cunial: 'State attenti, ho portato acqua santa, aglio e paletto' -

... pur israelita; o la stessa 'crisi virtuale' della maggioranza Bennett, provocata da una... complici il, la fine dell' 'era Netanyahu' e l'avvento problematico di Bennett (un finanziere ......la notte piangeva perché il Governo è stato costretto a chiudere le scuole per i contagi da, ... Venerdì 6 maggio, lagrillina ha ripercorso la sua esperienza a capo del dicastero di ...«Non si vedeva così tanta gente al cinema dai tempi pre-Covid», sorride qualcuno ... l’ex dg dell’Università ed ex deputato regionale («100 atti parlamentari, tutti per Messina», rivendica) tende ...Il Parlamento europeo è d’accordo sull’estensione della validità del certificato digitale Covid dell'UE per un altro anno, fino a giugno 2023. Per assicurare che i cittadini dell'Unione possano benefi ...