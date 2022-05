Dite addio ai "secondi". Cambia pure il tempo: adesso arriva la rivoluzione sugli orologi (Di sabato 7 maggio 2022) È arrivato il tempo di Cambiare il tempo. E più precisamente il secondo, nel senso di minuto secondo, l'unità di misura del tempo, una delle sette unità di base del Sistema internazionale. Ma niente paura: le lancette sui nostri orologi continueranno a muoversi nello stesso modo per segnare le ore. Cambia però la sua definizione così da renderla più precisa e coerente possibile. Di questo sono incaricati i metrologi (la metrologia è la branca della scienza che, per l'appunto, si occupa della definizione delle unità di misura e degli standard dei processi di misurazione) del Bureau internazional des poits et mesures, istituito nel 1875 in seno alla cosiddetta Convenzione del metro, che entro il prossimo giugno termineranno la stesura dei criteri per la ridefinizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Èto ildire il. E più precisamente il secondo, nel senso di minuto secondo, l'unità di misura del, una delle sette unità di base del Sistema internazionale. Ma niente paura: le lancette sui nostricontinueranno a muoversi nello stesso modo per segnare le ore.però la sua definizione così da renderla più precisa e coerente possibile. Di questo sono incaricati i metrologi (la metrologia è la branca della scienza che, per l'appunto, si occupa della definizione delle unità di misura e degli standard dei processi di misurazione) del Bureau internazional des poits et mesures, istituito nel 1875 in seno alla cosiddetta Convenzione del metro, che entro il prossimo giugno termineranno la stesura dei criteri per la ridefinizione ...

Advertising

darkgrham : dite addio ai capelli verdi perché non credo proprio rimarrà qualche ciocca colorata dopo il taglio - le0xie : dite addio ad date il benvenuto a alessan44961243 s8nexalessia - tv2000docfilm : RT @TV2000it: “Innamoratevi, dite ‘ti amo’, e fate i figli se no: addio nonno” #LinoBanfi racconta a #EffettoNotte ?? la sua carriera e il… - fabio_falzone : RT @TV2000it: “Innamoratevi, dite ‘ti amo’, e fate i figli se no: addio nonno” #LinoBanfi racconta a #EffettoNotte ?? la sua carriera e il… - TV2000it : “Innamoratevi, dite ‘ti amo’, e fate i figli se no: addio nonno” #LinoBanfi racconta a #EffettoNotte ?? la sua car… -